Шмигаль закликав Раду Церков об'єднати зусилля щодо боротьби з COVID-19 у період зимових свят. ФОТОрепортаж

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч зі Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. У заході також взяли участь представники Кабінету Міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль порушив питання боротьби з поширенням COVID-19 і закликав релігійні спільноти об'єднати зусилля в період зимових свят.

"Зараз ми наближаємося до важливих зимовим релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Хрещення та інших. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань", - зазначив Шмигаль.

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"Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Водохреща тощо. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань", — зазначив Шмигаль.

Шмигаль подякував ВРЦіРО за пропозицію створити робочі групи для напрацювання спільних кроків:

"Уряд та Всеукраїнська Рада Церков показали ефективну взаємодію навесні. Впевнений, що такий підхід буде продовжено, і він дасть результат у майбутньому, адже всі ці дії спрямовані на благо суспільства", — наголосив очільник Уряду.

У свою чергу заступник голови МОЗ Віктор Ляшко зазначив: "Ці шість днів зменшення мобільності призведуть до зменшення відсотку інфікування і це змінить темпи приросту коронавірусної хвороби, які дозволять нам інакше змоделювати захід у зимові свята та підхід до стримування поширення хвороби".

За словами Ляшка, МОЗ в майбутньому готовий розглянути норму, яка працювала раніше, про обмеження кількості людей у храмах на метр квадратний площі будівлі.







