На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту. ФОТОрепортаж

На одному з військових полігонів оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбулися інструкторсько-методичні заняття з керівним складом військових частин і командирами підрозділів щодо дій ротно-тактичної групи у складі протидесантного резерву.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

За легендою, противник здійснив десантування підрозділу парашутним способом у тил наших військ. Після виявлення ворожого десанту командир бригади ухвалив рішення на застосування протидесантного резерву.





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Спочатку артилерія та чергові засоби армійської авіації завдали вогневе ураження по ворожому десанту, заблокувавши його на вихідних рубежах, а далі за справу взялися головні сили протидесантного резерву, які завершили знищення умовного ворога.







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Головна мета заняття полягала у виробленні єдиного підходу щодо порядку дій сил та засобів протидесантного резерву, а також вдосконалення навичок командирів в управлінні діями підрозділів. За словами керівника занять, особовий склад діяв професійно та впевнено. Визначені цілі досягнуті в повному обсязі.





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