На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
За легендою, противник здійснив десантування підрозділу парашутним способом у тил наших військ. Після виявлення ворожого десанту командир бригади ухвалив рішення на застосування протидесантного резерву.
Спочатку артилерія та чергові засоби армійської авіації завдали вогневе ураження по ворожому десанту, заблокувавши його на вихідних рубежах, а далі за справу взялися головні сили протидесантного резерву, які завершили знищення умовного ворога.
Головна мета заняття полягала у виробленні єдиного підходу щодо порядку дій сил та засобів протидесантного резерву, а також вдосконалення навичок командирів в управлінні діями підрозділів. За словами керівника занять, особовий склад діяв професійно та впевнено. Визначені цілі досягнуті в повному обсязі.