На Львівщині затримано ексспівробітника МВС, який 7 років переховувався від правосуддя в РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала колишнього начальника одного з районних відділів Головного управління МВС у Львівській області, який з 2013 року перебував у міжнародному розшуку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, експравоохоронець вимагав 135 тис. гривень за сприяння в непритягненні до кримінальної відповідальності учасників ОЗУ. Також він обіцяв надалі не вживати заходів реагування на дії угруповання, яке, зокрема, виготовляло та збувало важкі наркотики. У 2013 році зловмисника викрили після передачі всієї суми хабаря. Для уникнення правосуддя, фігурант переховувався на території РФ.

Співробітники СБУ отримали інформацію про те, що хабарник планував повернутися на Львівщину. Колишнього правоохоронця затримали на території України.

Читайте також: Вимагав у підприємця $12 тис. неіснуючого боргу: в Одесі затримали рекетира-громадянина РФ. ФОТОрепортаж

Зараз фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. В межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.