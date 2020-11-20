Двох українських моряків заарештували у Великій Британії на судні з нелегальними мігрантами. КАРТА
Про це повідомляє Департамент Національної поліції з протидії злочинності, пов'язаної з торгівлею людьми, та незаконної міграції, інформує Цензор.НЕТ.
"18 листопада біля узбережжя Східної Англії прикордонні сили при координації з Національним агентством боротьби зі злочинністю (National Crime Agency - NCA) Великої Британії затримали риболовецьке судно. На ньому перебувало 69 нелегальних мігрантів із Південно-Східної Європи. Троє членів екіпажу, зокрема двоє громадян України, заарештовані за підозрою у сприянні нелегальній міграції", - сказано в повідомленні.
"Зараз ми спільно з британськими колегами з NCA перевіряємо можливість причетності транснаціональних організованих угруповань до функціонування цього каналу нелегальної міграції. Водночас вивчаємо наявність вербування і залучення українців до злочинної діяльності. Ми вже неодноразово виявляли факти, коли наші громадяни ставали жертвами торгівлі людьми" , - розповів начальник департаменту Сергій Пантелєєв.
Він додав, що, за даними МЗС України, у грецьких та італійських в'язницях відбувають покарання понад 200 українців.
"Затриманих умовно можемо розділити на дві групи: ошукані вербувальниками жертви торгівлі людьми і спільники контрабандистів, які свідомо йшли на скоєння злочину. Тому ми вже ініціювали створення спільної оперативної групи під егідою Європолу (учасники - Україна, Греція, Італія, Грузія, Туреччина, Словаччина), і йде підготовка до створення міжнародної багатосторонньої слідчої групи", - сказав Пантелєєв.