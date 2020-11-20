Співробітника апарату Львівського окружного адмінсуду затримали на хабарі 3 тис. дол. за сприяння у скасуванні вироку, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі працівника апарату Львівського окружного адміністративного суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними попереднього слідства, держслужбовець за винагороду обіцяв громадянину, засудженому до 3 років позбавлення волі, допомогти у скасуванні вироку суду першої інстанції та перегляді справи на його користь. Для цього чиновник нібито планував скористатися особистими знайомствами в колегії суддів Львівського апеляційного суду. Свої послуги співробітник суду оцінив у 3 тис. доларів.

Затримали чиновника відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України в центрі Львова під час одержання всієї суми хабаря.

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Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення держслужбовцю про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших осіб, можливо причетних до корупційної діяльності.