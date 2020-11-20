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24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину. ФОТОрепортаж

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Сьогодні в 24-ій механізованій бригаді імені короля Данила відбулися урочистості з нагоди повернення особового складу частини з району проведення операції Об'єднаних сил до місця постійної дислокації у Львівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 01

Зустріти українських захисників прийшли народні депутати Верховної Ради України, голова Львівської ОДА Максим Козицький, заступник командувача оперативного командування "Захід" полковник Володимир Горбатюк, а також представники місцевої та районної влади.

24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 02
24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 03

Командир бригади полковник Сергій Поступальський подякував підлеглим за те, що вони чесно і гідно виконували свій військовий обов'язок на Донбасі. "Я пишаюся, що є командиром цієї бригади. Ми виконали всі бойові завдання з оборони української землі. Зараз у нас буде заслужений відпочинок, проведемо час у сімейному колі, а далі - готуватимемося до подальших завдань", - сказав Поступальський.

24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 04

Військовослужбовців бригади нагородили орденами і медалями президента України, міністра оборони, начальника Генерального штабу й іншими військовими нагородами.

24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 05
24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 06
24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 07

24-та ОМБр імені короля Данила останні пів року виконувала завдання щодо стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил. На жаль, бригада має одну втрату: від ворожої міни загинув молодший лейтенант Тарас Матвіїв. Згодом президент присвоїв йому посмертно звання Героя України.

24-та ОМБр повернулася із зони ООС на Львівщину 08

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