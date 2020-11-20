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За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян. ФОТО

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Глава Чечні Рамзан Кадиров під час візиту в дитячий центр обурився, що на стінах намальовані Тор і Капітан Америка. Він зажадав замінити їх "справжніми національними героями".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Дитячий центр Кадиров інспектував під час візиту в м.Курчалой. Побачивши на стінах зображення Месників, він обурився.

"Додайте фотографії наших справжніх героїв. У нас в історії релігії та народу є багато реальних героїв, з яких можна і потрібно брати приклад, а то думають, що тільки ці герої існують", - сказав Кадиров.

Тепер на місці Тора і Капітана Америки - портрети героїв Кавказької війни кінця XVIII-XIX століть, які воювали з росіянами: шейха Мансура, Бейбулата Таймієва, Байсангура Беноєвського.

Знайшлося місце серед чеченських супергероїв і для батька Рамзана Кадирова, Ахмата Кадирова - першого президента Чеченської республіки, муфтія Чеченської Республіки Ічкерія, який перейшов на сторону федеральної влади під час другої чеченської війни і був убитий у 2004 році за допомогою вибухового пристрою.

За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян 01
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян 02
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян 03
За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян 04

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Топ коментарі

  • SANDY
    для чого українцям новини про гірських тварин?
  • Прощай немытая раССея
    За велінням Кадирова персонажів Marvel замінили портретами чеченських героїв, які вбивали росіян - Цензор.НЕТ 938
  • Дилетант Дилетантов
    Поражение кацапских САУ при помощи украинских БПЛА

    https://www.youtube.com/watch?v=nt7saDD9iP0
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