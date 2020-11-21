В обласному військовому госпіталі Львівщини стався вибух під час заправки киснем, - Садовий. ФОТО

У Винниках Львівської області в обласному військовому госпіталі стався вибух під час заправки киснем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці.

"У Винниках нештатна ситуація з киснем в обласному військовому госпіталі. Попередньо, йдеться про вибух під час заправки. Кількох пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, треба терміново евакуювати в інші медзаклади. Серед пацієнтів є і важкі", - написав Садовий.

Пізніше він зазначив, що в госпіталі Винників "тимчасово немає можливості постачати кисень. Загалом у лікарні 60 киснезалежних хворих. 30 прийме до себе Лікарня швидкої допомоги, 5 із них у реанімації. 12 осіб везуть до 8-ї лікарні".

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