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В обласному військовому госпіталі Львівщини стався вибух під час заправки киснем, - Садовий. ФОТО

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У Винниках Львівської області в обласному військовому госпіталі стався вибух під час заправки киснем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у фейсбуці.

"У Винниках нештатна ситуація з киснем в обласному військовому госпіталі. Попередньо, йдеться про вибух під час заправки. Кількох пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, треба терміново евакуювати в інші медзаклади. Серед пацієнтів є і важкі", - написав Садовий.

Пізніше він зазначив, що в госпіталі Винників "тимчасово немає можливості постачати кисень. Загалом у лікарні 60 киснезалежних хворих. 30 прийме до себе Лікарня швидкої допомоги, 5 із них у реанімації. 12 осіб везуть до 8-ї лікарні".

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В обласному військовому госпіталі Львівщини стався вибух під час заправки киснем, - Садовий 01

Топ коментарі

  • olele


    почєму? по качану...

    Hellis@13Hellis_13 38 мин

    тест ИФА в закупке стоит 2.5$. В самом грубом подсчете это 72 грн.
    Но эта ниша отдана командой Зеленского на откуп в частные клиники.
    Наценки и заработок частных клиник посчитайте сами.
    Это заработок власти на смерти украинцев.
  • Алекс Мышкевич
    медицинский концентратор кислорода стоит всего-то 1 тыс. долларов !
    1 км Решетиловской дороги стоит 10 мил. долларов
    ______________________________________________________
    Итого:1 км не нужной сейчас дороги стоят 10 000 концентраторов

    10000 спасенных жизней за 1 км коррупционной дороги !
    теперь понимаешь, что "Коррупция убивает"
  • Стрелок
    https://ballony.com.ua/kislorodnyj-ballon-i-maslo-vzryvnaya-moshh.html

    Известно, что кислородный баллон и масло могут вступить в реакцию по причине присутствия окислителя, в большинстве случаев - это как В областном военном госпитале Львовщины произошел взрыв при заправке кислорода, - Садовый - Цензор.НЕТ 9564раз кислород. Взрыв может произойти не только в присутствие масла, но и множества других веществ, поэтому стоит быть крайне осмотрительным, транспортируя баллоны. Прежде всего, необходимо строго фиксировать надежность сосуда и его герметичность, так как во многом именно они обеспечивают безопасность перемещения. Взрыв кислородного баллона при контакте с маслом, пусть и небольшой силы, что скорее исключение, чем правило, вполне может привести к пожару, а в закрытом помещении или в автомобиле во время перевозки - это настоящая трагедия.
    Взрыв может произойти из - за избыточного давления или неправильной температуры хранения, поэтому технику безопасности каждый должен знать назубок. Загрязненные металлические детали кислородного баллона тем же маслом или любыми другими смазочными жидкостями, могут стать причиной сначала возгорания, а затем и вполне ощутимого взрыва.Важно помнить для собственной безопасности прежде всего, что кислородный баллон и масло могут стать причиной самых сильных взрывов. Если транспортировку выполняет стажер, он должен знать, как взрывается кислородный баллон от масла и его необходимо сопровождать, чтобы исключить несчастные случаи. Особенно опасно соединение масел с кислородом, находящиеся одновременно под сильным давлением. Часто возникают взрывы кислородных баллонов при открытии вентиля, если руки или перчатки испачканы маслом. Именно поэтому в местах хранения подобных емкостей обязательно должна висеть, предупреждающая об опасности надпись. Если все требования и нормативы будут соблюдены, то и несчастных случаев на производстве или в других местах, где находятся кислородные баллоны, будет на порядок меньше. Многое зависит и от бдительности самих работников, от своевременной проверки и внимания к мелочам, которых, как показывает практика, в подобных делах быть не должно.
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