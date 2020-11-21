Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Донецькій області у жителя Волновахи поліцейські вилучили марихуани приблизно на один мільйон гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За словами 38-річного фігуранта, навесні він придбав насіння конопель через інтернет. Потім вирощував наркотичні рослини на своїй присадибній ділянці з використанням крапельного зрошення та спеціальних добрив. Отриманий "урожай" планував збувати наркозалежним.

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За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

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За незаконні дії фігуранту загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.