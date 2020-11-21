Новини Фото • Силовики

Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

6 02757
У Донецькій області у жителя Волновахи поліцейські вилучили марихуани приблизно на один мільйон гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція 01

За словами 38-річного фігуранта, навесні він придбав насіння конопель через інтернет. Потім вирощував наркотичні рослини на своїй присадибній ділянці з використанням крапельного зрошення та спеціальних добрив. Отриманий "урожай" планував збувати наркозалежним.

Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція 02

Дивіться також: Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція 03

За цим фактом розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

Житель Волновахи виростив на присадибній ділянці марихуани на 1 млн грн, - Нацполіція 04

Дивіться також: Поліцейські вилучили на Херсонщині 45 кг марихуани на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

За незаконні дії фігуранту загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Igor L
    Житель Волновахи вырастил на приусадебном участке марихуаны на 1 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1299
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    завжди Україна трималась на землеробах!
    честь і слава вам, скромні трудівники полів!
  • ALEX SUROVV
    Конец года и мусора начали бегать искать как бы закрыть *раскрываемость*. Украина не Европа разве? Почему во всех странах уже разрешено а у нас считается чуть ли не терроризмом? Когда уже легализуют етот бурьян чтобы мусора не х*** занимались а ловили настоящих преступников и убийц?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини