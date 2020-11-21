У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ. ФОТОрепортаж

21 листопада, з нагоди святкування Дня Десантно-штурмової військ, у Житомирі, на території Командування ДШВ ЗСУ, відбулися урочистості, під час яких десантників відзначили державними та відомчими нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

Розпочався захід із виносу бойового прапора військової частини.

У своєму виступі командувач Десантно-штурмових військ генерал-лейтенант Євген Мойсюк зазначив, що "сьогодні Десантно-штурмові війська є одним із найбільш мобільних і боєздатних компонентів української армії, який спроможний виконувати широкий спектр завдань в умовах складної обстановки".

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Під час мітингу хвилиною мовчання вшанували полеглих бойових побратимів, які загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Під час урочистостей командувач нагородив військовослужбовці ДШВ державними нагородами - бойовими орденами "Богдана Хмельницького" і "За мужність", а також відомчими нагородами та цінними подарунками.





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Після завершення заходу, керівний склад Командування ДШВ ЗСУ відвідав Смолянське військове кладовище. Там військовослужбовці поклали квіти до могил полеглих воїнів-десантників.