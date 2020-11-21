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У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ. ФОТОрепортаж

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21 листопада, з нагоди святкування Дня Десантно-штурмової військ, у Житомирі, на території Командування ДШВ ЗСУ, відбулися урочистості, під час яких десантників відзначили державними та відомчими нагородами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 01

Розпочався захід із виносу бойового прапора військової частини.

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 02

У своєму виступі командувач Десантно-штурмових військ генерал-лейтенант Євген Мойсюк зазначив, що "сьогодні Десантно-штурмові війська є одним із найбільш мобільних і боєздатних компонентів української армії, який спроможний виконувати широкий спектр завдань в умовах складної обстановки".

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 03

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У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 04

Під час мітингу хвилиною мовчання вшанували полеглих бойових побратимів, які загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 05

Під час урочистостей командувач нагородив військовослужбовці ДШВ державними нагородами - бойовими орденами "Богдана Хмельницького" і "За мужність", а також відомчими нагородами та цінними подарунками.

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 06
У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 07

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У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 08

Після завершення заходу, керівний склад Командування ДШВ ЗСУ відвідав Смолянське військове кладовище. Там військовослужбовці поклали квіти до могил полеглих воїнів-десантників.

У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ 09

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    В Житомире вручили награды десантникам по случаю Дня ДШВ - Цензор.НЕТ 256
  • Сергей Андрейчев
    Спасибо мужики,здоровья вам,удачи,службы-без потерь.За ВДВ.
  • Николай Хомяков 785f6f57
    Не неси пургу, недоумок. Нагороджувати є кого в є за що.Тобі цього не зрозуміти, малорос.
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