У Житомирі вручили нагороди десантникам із нагоди Дня ДШВ. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Генштабу ЗСУ.
Розпочався захід із виносу бойового прапора військової частини.
У своєму виступі командувач Десантно-штурмових військ генерал-лейтенант Євген Мойсюк зазначив, що "сьогодні Десантно-штурмові війська є одним із найбільш мобільних і боєздатних компонентів української армії, який спроможний виконувати широкий спектр завдань в умовах складної обстановки".
Під час мітингу хвилиною мовчання вшанували полеглих бойових побратимів, які загинули, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.
Під час урочистостей командувач нагородив військовослужбовці ДШВ державними нагородами - бойовими орденами "Богдана Хмельницького" і "За мужність", а також відомчими нагородами та цінними подарунками.
Після завершення заходу, керівний склад Командування ДШВ ЗСУ відвідав Смолянське військове кладовище. Там військовослужбовці поклали квіти до могил полеглих воїнів-десантників.