Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Командування Об'єднаними силами ЗСУ привітало українських десантників з Днем десантно-штурмових військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

З привітанням до підрозділів ДШВ звернувся командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також тимчасово виконуючий обов’язки Командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак відвідав підрозділи ДШВ, особовий склад яких наразі виконує бойові задання у районі проведення Операції об’єднаних сил та привітав десантників зі святом.









Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять полеглих героїв-десантників. Потім із нагоди свята генерал-майор Віктор Ганущак нагородив десятки військовослужбовців відзнаками Операції об’єднаних сил та подякував їм за сумлінну військову службу.

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