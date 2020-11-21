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Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Командування Об'єднаними силами ЗСУ привітало українських десантників з Днем десантно-штурмових військ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

З привітанням до підрозділів ДШВ звернувся командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Також тимчасово виконуючий обов’язки Командувача Об’єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак відвідав підрозділи ДШВ, особовий склад яких наразі виконує бойові задання у районі проведення Операції об’єднаних сил та привітав десантників зі святом.

Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 01
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 02
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 03
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 04

Хвилиною мовчання усі присутні вшанували пам'ять полеглих героїв-десантників. Потім із нагоди свята генерал-майор Віктор Ганущак нагородив десятки військовослужбовців відзнаками Операції об’єднаних сил та подякував їм за сумлінну військову службу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Водяного, - пресцентр ОС

Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 05
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 06
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 07
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 08
Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ 09

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    Командування ОС привітало українських десантників із Днем ДШВ - Цензор.НЕТ 8452

    ю
  • Геракл Платонович
    Всех причастных...с праздником!
    Крепкого здоровья...стальных нервов....и меткого глаза!
  • Tommy Lee
    Вітаю ДШВ!
    P.S. Несвяткове: коли Військо вже відмовиться від цього прусько-совкового "стройового кроку"?
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