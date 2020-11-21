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Маршрутка згоріла біля метро "Академмістечко" в Києві, - ДСНС. ФОТО

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У Києві біля станції метро "Академмістечко" згоріла маршрутка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Маршрутка згоріла біля метро Академмістечко в Києві, - ДСНС 01

21 листопада, о 17:02 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині дороги на просп. Академіка Паладіна біля станції метрополітену "Академмістечко", що у Святошинському районі столиці, горить маршрутне таксі.

До місця виклику було направлено рятувальників 9–ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилося, займання сталося, коли маршрутне таксі стояло біля зупинки та водій очікував на пасажирів. Тож, в цей час у транспортному засобі крім водія нікого не було. Водій, побачивши полум`я, самостійно покинув марштуртку.

О 17:21 пожежу було локалізовано, а о 17:35 – ліквідовано.

Внаслідок займання в транспортний засіб згорів повністю.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

На щастя, ніхто не постраждав

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Топ коментарі

  • Максим Бондаренко b802a304
    Маршрутки це ганьба України
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Если 72% проголосовало за клоуна-наркомана который помог Бене вывести ворованные деньги из Привата то о какой ответственности ты говоришь? Народу вобще корупция интересна только в том плане что они в ней не участвуют. А коорупционеррам они просто завидуют!
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Есть! За проукраинскую позицию при новий влади!
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