Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві. ФОТОрепортаж

Увечері 21 листопада кияни пройшлися Алеєю Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Після завершення ходи відслужили молебень у пам'ять про загиблих біля тимчасового меморіалу Героям Небесної Сотні.

Фото: Євген Любимов. Укрінформ

Фото: Євген Любимов. Укрінформ

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Фото:Євген Любимов. Укрінформ

Фото: Євген Любимов. Укрінформ

Фото: Євген Любимов. Укрінформ

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Фото: Євген Любимов. Укрінформ

Фото: Євген Любимов. Укрінформ

Фото: Євген Любимов. Укрінформ

Фото: Євген Любимов. Укрінформ

Фото: Євген Любимов. Укрінформ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні відзначають День гідності і свободи

День гідності і свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року.

Він встановлений на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).

Зазначимо, що це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За часів експрезидента Віктора Януковича його святкування фактично скасували, об'єднавши з Днем Соборності 22 січня. Однак у 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно відзначає річниці Помаранчевої революції та Євромайдану.