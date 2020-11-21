Ходу "Не втрачаємо Гідність! Захистимо Свободу!" провели в Києві. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Після завершення ходи відслужили молебень у пам'ять про загиблих біля тимчасового меморіалу Героям Небесної Сотні.
День гідності і свободи відзначається щороку 21 листопада згідно з Указом Президента від 13 листопада 2014 року.
Він встановлений на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції Гідності (2013 року).
Зазначимо, що це свято відзначалося як День свободи з 2005-го по 2011 рік. За часів експрезидента Віктора Януковича його святкування фактично скасували, об'єднавши з Днем Соборності 22 січня. Однак у 2014 році президент Петро Порошенко відновив його офіційний статус, відтоді Україна одночасно відзначає річниці Помаранчевої революції та Євромайдану.