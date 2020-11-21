Штепа підтримала кандидата в мери від ОПЗЖ. "Партія миру і розвитку" позбавляє її депутатського мандата в міськраді Слов'янська. ДОКУМЕНТ

"Партія миру і розвитку" виключила зі свого складу колишнього міського голову Слов'янська Нелю Штепу і почала процедуру позбавлення її мандата депутата Слов'янської міської ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву політсили.

"Всупереч рішенню керівних органів партії, Неля Ігорівна Штепа підтримала кандидата в міські голови від політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Павла Придворова. Ціна зради - посада в новому складі Слов'янської міської ради", - наголошується в документі.

Зазначається, що процедуру розпочато відповідно до статті 38 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

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Крім рішення про відкликання, Штепі оголосили сувору догану і виключили з партії.

Нагадаємо, Неля Штепа була заарештована в липні 2014 року. Їй інкримінують скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч.1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ нібито під тиском терористів. Штепа стверджує, що в полоні її били, а інтерв'ю російським виданням вона давала "під дулом автомата".

6 березня 2018 року апеляційний суд Харківської області вирішив направити матеріали справи щодо Штепи на розгляд до Орджонікідзевського райсуду міста. Розгляд справи стосовно Штепи від самого початку має розпочатися уп'яте. Відтоді суд не може обрати ексмеру Слов'янська запобіжний захід. Чергове засідання суду перенесли на 23 березня 2021 року.

20 січня 2020 року ексмер Слов'янська Неля Штепа за рішенням ЄСПЛ отримала компенсацію за порушення права на свободу і справедливий суд 3600 євро.

Штепа балотувалася на пост мера Слов'янська, проте їй не вистачило голосів, щоб пройти у другий тур. Пройшли Павло Придворов ("Опозиційна платформа - За життя") і Вадим Лях ("Опозиційний блок").

Однак вона пройшла до міської ради від "Партії миру і розвитку".