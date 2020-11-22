Виборцям у Полтаві надсилають SMS із закликом не йти на дільниці: "На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція". ФОТО

У Полтаві в день проведення другого туру виборів зафіксували кілька випадків, коли на мобільні телефони членів дільничних виборчих комісій і виборців надходили SMS із вимогою не йти на вибори.

Про це повідомляє громадянська мережа "ОПОРА", передає Цензор.НЕТ.

"У повідомленнях, отриманих членами дільничних виборчих комісій вранці 22 листопада, сказано: "Не йдіть на дільницю! На тих, хто отримав продуктові набори, чекає поліція!!!" Відправник повідомлення - Poltava", - йдеться в повідомленні.









Спостерігачі "ОПОРИ" зафіксували, що подібні повідомлення отримали, зокрема, члени ДВК ВД №531145 (Соборності, 67), №531151 (Медична, 1), №531238 (Мазепи, 8). Всі абоненти отримали SMS о 7:31. За повідомленням спостерігача "ОПОРИ", SMS аналогічного змісту в той же час отримали і виборці, які голосували на ВД №531200 та №531230.

Нагадаємо, в неділю, 22 листопада, о 8:00 в 11 великих містах розпочався другий тур голосування за мерів.

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