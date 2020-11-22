Спостерігачі "ОПОРИ" потрапили у ДТП у Запорізькій області. ФОТО
Про це повідомила глава правління громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній ранок розпочався з трагічного повідомлення про аварію, в яку потрапили три наші спостерігачі о 6:00, прямуючи до виборчих дільниць Бердянська Запорізької області. Причиною аварії стали погодні умови, ожеледиця і стан дороги. Двоє колег зазнали тілесних ушкоджень (садна на тілі, забиття грудної клітки, струс мозку). У водія - компресійний перелом дванадцятого хребця та забій грудної клітки", - написала Айвазовська у фейсбуці.
За словами Айвазовської, наразі потерпілі перебувають у Приморській центральній районній лікарні.
Вона також повідомила, що спостерігачі, які потрапили у ДТП, є членами однієї родини, а автомобіль, яким вони їхали, "фактично знищений".