У Москві активісти одиночними пікетами нагадали про кримських татар та українців у російських в'язницях. ФОТО

У центрі Москви, біля пам'ятника Булату Окуджаві на Арбаті, в суботу, 21 листопада, відбулись поодинокі пікети на підтримку ув'язнених із політичних мотивів у російських в'язницях кримчан.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КримРеалії.

Активісти тримали в руках плакати з іменами та фотографіями утримуваних російською владою кримчан і з написами "Неправедно гнані – ось наш біль: українські політв'язні в Росії", "Досить знущатися над кримськими татарами", "Кримські татари – не терористи" тощо.

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Учасники пікетів привітали з днем народження арештованого в Росії кримського активіста Олега Приходька, якого російська влада звинувачує в підготовці до теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин. 21 листопада кримському активісту із Сакського району Олегу Приходьку виповнилося 62 роки. Цю дату він зустрів у СІЗО російського Ростова-на-Дону.

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