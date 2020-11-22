У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ.
"З ранку колона спецтехніки в'їхала до Мінська з боку Уруччя. Після опівдня групи людей почали виходити на вулиці в різних районах Мінська", - пише TUT.BY.
Мінський метрополітен закрив станції метро в центрі Мінська.
"Об 11:55 із метою гарантування безпеки пасажирів на вхід і вихід закрито станції метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Немига", "Купалівська", всі станції третьої лінії. Потяги прямують без зупинки на цих станціях", - йдеться в повідомленні "Інтерфакс-Захід".
Водночас у різних частинах міста силовики почали розганяти протестувальників і проводити затримання, застосовуючи спецзасоби.
Станом на 14:30 відомо принаймні про тридцятьох затриманих, повідомляє позбавлений акредитації правозахисний центр "Вясна". Затримання відбулись переважно в Мінську, а також в Новополоцьку і Заславлі.