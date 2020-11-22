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У Мінську люди виходять на "Марш проти фашизму", їх затримують, застосовують спецзасоби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У столиці Білорусі люди знову збираються на протест проти "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві ЗМІ.

"З ранку колона спецтехніки в'їхала до Мінська з боку Уруччя. Після опівдня групи людей почали виходити на вулиці в різних районах Мінська", - пише TUT.BY.

У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 01
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 02
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 03
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 04

Мінський метрополітен закрив станції метро в центрі Мінська.

"Об 11:55 із метою гарантування безпеки пасажирів на вхід і вихід закрито станції метро "Площа Леніна", "Жовтнева", "Площа Перемоги", "Площа Якуба Коласа", "Немига", "Купалівська", всі станції третьої лінії. Потяги прямують без зупинки на цих станціях", - йдеться в повідомленні "Інтерфакс-Захід".

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Водночас у різних частинах міста силовики почали розганяти протестувальників і проводити затримання, застосовуючи спецзасоби.

У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 05
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 06

Станом на 14:30 відомо принаймні про тридцятьох затриманих, повідомляє позбавлений акредитації правозахисний центр "Вясна". Затримання відбулись переважно в Мінську, а також в Новополоцьку і Заславлі.

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У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 07
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 08
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 09
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 10
У Мінську люди виходять на Марш проти фашизму, їх затримують, застосовують спецзасоби 11

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Топ коментарі

  • Антон Куприянов
    Фашиста Лукашеску маршами не выгониш !
  • Алекс Мышкевич
    на фото белорусы с поднятыми вверх руками

    Украинцы поднимают руки вверх только когда молятся Богу. В Минске люди выходят на "Марш против фашизма": их задерживают, применяют спецсредства - Цензор.НЕТ 8047

    в этом наша разница
  • Goldman Sachs
    Какой борьбе? Эти подкацапники разве борятся? Они тупо по улицам ходят и в автозаки пакуются. "И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ"
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