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Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У столиці на проспекті Лобановського сталася ДТП, у якій дивом обійшлося без жертв.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Київ оперативний" у фейсбуці, водій Chevrolet не впорався з керуванням, через що його автомобіль пролетів через зустрічну смугу і зніс зупинку громадського транспорту.

"Інші водії відразу кинулися до водія, який був непритомним, витягли його з автомобіля, надали першу допомогу і передали лікарям швидкої. Також було ліквідовано невелике загоряння під капотом автівки", - повідомляють очевидці.

На момент зіткнення на зупинці нікого не було, тому, крім водія, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся 01
Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся 02
Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся 03
Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся 04
Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся 05
Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся 06

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Топ коментарі

  • Player New
    І чому ці виродки не в стовп, а обов'язково в зупинку ціляться?
  • Player New
    Ось вам приклад як в ізраілі роблять Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся - Цензор.НЕТ 1850
  • klhlhhhhhhhhhhhkf
    Да, что ж им эти остановки медом помазаны что ли.
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