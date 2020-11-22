Два автобуси "журналістів" прибули до Дрогобича для "охорони порядку" на виборах, - "ОПОРА". ВІДЕО+ФОТО
Про це повідомила громадянська мережа "ОПОРА", передає Цензор.НЕТ.
Відео про скупчення молоді біля одного з будинків у Дрогобичі мережа отримала на правах анонімності.
За даними поліції, в місті зафіксовано два автобуси з львівськими номерами. Правоохоронці поспілкувалися з молодими людьми, і ті розповіли, що планують охороняти виборчі дільниці і є журналістами. На підтвердження показали посвідчення видання "Нова пора". За інформацією державного реєстру друкованих ЗМІ та інформаційних агентств, це видання зареєстровано в Запорізькій області. Відомо також, що три людини з прибулих зареєстровані в Запорізькій області, решта - у Львівській.
Представники цього видання вже намагалися потрапити в приміщення дільничних виборчих комісій №461735 (місто Стебник) і №461718 (місто Дрогобич). Голови комісій разом із поліцейськими відмовили їм у праві присутності. У одного з представників ЗМІ не було печатки на журналістському посвідченні, інший мав свідоцтво про реєстрацію видання з простроченою датою.
У Дрогобичі в другому турі виборів беруть участь чинний мер Тарас Кучма (самовисуванець) та генеральний директор ТОВ "Брати" Андрій Веселий (самовисуванець).