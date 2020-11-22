Новини Фото • Місцеві вибори-2020

Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS. ІНФОГРАФІКА

20 17685
Повторні вибори Дніпровського міського голови виграє Борис Філатов.

Про це Цензор.НЕТ із посиланням на дані центру соціальних і маркетингових досліджень SOCIS.

За даними екзитполу, Борис Філатов отримав підтримку 78,75% виборців, а його конкурент Загід Краснов набрав 18,25% голосів.

Філатов перемагає Краснова на виборах мера Дніпра, - екзитпол SOCIS 01

Також читайте: Екзитполи студії Шустера у Львові та Черкасах: мерами стають Садовий і Бондаренко. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що дослідження проводилося 22 листопада на виході з 60 виборчих дільниць Дніпра. Опитано 3398 виборців. Рівень досяжності дослідження (Response Rate) - 70,62%. Відмов від інтерв'ю - 1 414.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    в Харькове, во втором туре Геннадий Кернес не приходя в сознание, уверенно побеждает Человека Паука, двух розовых единорогов и Белоснежку из немецкого фильма..
    просто, такие сегодня таблетки.. Филатов побеждает Краснова на выборах мэра Днепра, - экзитпол SOCIS - Цензор.НЕТ 1373
  • Утилизация ватников
    И это хорошо. Филатов ненавидит Беню и Зелюка.
  • vitaliymkua
    Лайк!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини