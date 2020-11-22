Чинного мера Слов'янська Ляха переобрали, - екзитпол Research & Branding Group. ІНФОГРАФІКА

На виборах Слов'янського міського голови Вадим Лях випереджає Павла Придворова.

Такі дані показав екзитпол, проведений консалтинговою агенцією "Research & Branding Group", передає Цензор.НЕТ.

Чинний мер Слов’янська Лях Вадим Михайлович отримав 58,8% голосів виборців. Його оппонент Придворов Павло Анатолійович – 41,2%.

Загалом було опитано 4619 виборців на 54 виборчих дільницях. Випадковий характер відбору респондентів на дільниці забезпечувався процедурою, яка передбачає відбір в певний час потрібного числа респондентів із заданим кроком. З урахуванням вибіркової сукупності очікувана гранична помилка для цієї вибірки не повинна перевищувати ± 1,4% (при рівні довірчої ймовірності Р = 0,95).

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.