Три людини загинули в ДТП у Вінницькій області, - ДСНС. ФОТО

У Немирові Вінницької області 22 листопада ВАЗ зіткнувся з ЗІЛ.

Як повідомляють в пресслужбі облуправління ДСНС Вінниччини, о 3:26 на місце події викликали рятувальників, інформує Цензор.НЕТ.

31-річний водій автомобіля ВАЗ 21099 допустив зіткнення з автомобілем марки ЗІЛ 554, який стояв на проїжджій частині вулиці через несправність транспортного засобу (блокування підшипника).

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та двоє його пасажирів загинули на місці події.

Бійці ДПРЧ-13 м. Немирів за допомогою спецобладнання деблокували загиблих громадян з транспортного засобу

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