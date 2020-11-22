Новини Фото • ДТП, Силовики

Три людини загинули в ДТП у Вінницькій області, - ДСНС. ФОТО

12 31818
У Немирові Вінницької області 22 листопада ВАЗ зіткнувся з ЗІЛ.

Як повідомляють в пресслужбі облуправління ДСНС Вінниччини, о 3:26 на місце події викликали рятувальників, інформує Цензор.НЕТ.

31-річний водій автомобіля ВАЗ 21099 допустив зіткнення з автомобілем марки ЗІЛ 554, який стояв на проїжджій частині вулиці через несправність транспортного засобу (блокування підшипника).

Внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та двоє його пасажирів загинули на місці події.

Бійці ДПРЧ-13 м. Немирів за допомогою спецобладнання деблокували загиблих громадян з транспортного засобу

Також дивіться: Легковик у Києві вилетів на зустрічну смугу, протаранив зупинку і загорівся. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Три людини загинули в ДТП у Вінницькій області, - ДСНС 01
Фото: suspilne.media

Три людини загинули в ДТП у Вінницькій області, - ДСНС 02
Фото: suspilne.media

Також читайте: Водій забув поставити Ford на стоянкове гальмо, той виїхав із парковки і потрапив у ДТП, - патрульна поліція Києва. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Дід Василь
    В пол четвертого утра стоял ЗИЛ на проезжей части? Когда он там начал стоять? Знак аварийной остановки был? ЗИЛ виноват...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    То з якою швидкістю ,це недолуге летіло ??))
  • PREDATOR PREDATOR
    Він ще й гарантовано гнав.Куди ви всі поспішаєте,в могилу?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини