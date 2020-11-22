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Вибори мера Рівного: оброблено 75% бюлетенів, лідирує Третяк (оновлено)

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Після закриття дільниць в Рівному почали з'являтися різні дані про результати повторного голосування на виборах міського голови.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними екзитполу, оприлюдненого центром соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, Шакирзяна підтримали 50,94% виборців, його опонента Олександра Третяка - 46,03%.

Вибори мера Рівного: оброблено 75% бюлетенів, лідирує Третяк (оновлено) 01

Опитування проводилося 22 листопада на 30 виборчих дільницях Рівного. У ньому взяли участь 1914 виборців. Рівень досяжності дослідження (Response Rate) - 69,32%. Відмов від інтерв'ю - 847.

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Як повідомляє Супільне,  близько 21:00 в ефірі телеканалу ITV озвучили результати екзитполу від соціологічної групи "Вибір". Вони показують у Олександра Третяка 48,62%, у Віктора Шакирзяна - 48,92%. Працювали соціологи на 30 дільницях з 111.

Згідно з паралельним підрахунком голосів штабу "Європейської Солідарності", на виборах міського голови Рівного Третяк набирає 53%, а Шакирзян - 47%.

Водночас, ДВК вже обробив 75% бюлетенів - це 40 014 голосів. Перемагає Олександр Третяк із відривом в 992 голоси: за Віктора Шакирзяна - 47,76% (19 110 голосів), за Олександра Третяка - 50,24% (20 102), повідомляє місцеве видання 0362.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Топ коментарі

  • Myko
    Власне українських президентів було два - це Ющенко і Порошенко і їх обох кацапсько-жидівський олігархічний клан змішав з лайном. Біда України в тому, що свідомих українців 25%, а бидла 73%.
  • Иван Петрович Сидоров
    Точно подмечено! В 2014-м президента тоже не украинца выбрали, к слову./ Его отец Алексей Иванович Порошенко украинец.И дедушка его, Иван Евдокимович, тоже был Порошенко и тоже украинец.Мать Порошенко в девичестве была Григорчук Евгения Сергеевна. Её мать в девичестве была Лазаренко. Еврейских корней не наблюдается. -Антифэйк. Порошенко Вальцман 04.10.2018/ смысл придумки-многоходовки ФСБ Порошенко это Вальцман: приучить украинцев к мысли-сегодня Вальцман, завтра Зальцман , какая разница. И приучили.Результат -вор Коломойский с кодланом.
  • Маша Машева
    Alexey Lexx Зеленский опередил. )
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