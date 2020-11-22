Вибори мера Рівного: оброблено 75% бюлетенів, лідирує Третяк (оновлено)
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за даними екзитполу, оприлюдненого центром соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, Шакирзяна підтримали 50,94% виборців, його опонента Олександра Третяка - 46,03%.
Опитування проводилося 22 листопада на 30 виборчих дільницях Рівного. У ньому взяли участь 1914 виборців. Рівень досяжності дослідження (Response Rate) - 69,32%. Відмов від інтерв'ю - 847.
Як повідомляє Супільне, близько 21:00 в ефірі телеканалу ITV озвучили результати екзитполу від соціологічної групи "Вибір". Вони показують у Олександра Третяка 48,62%, у Віктора Шакирзяна - 48,92%. Працювали соціологи на 30 дільницях з 111.
Згідно з паралельним підрахунком голосів штабу "Європейської Солідарності", на виборах міського голови Рівного Третяк набирає 53%, а Шакирзян - 47%.
Водночас, ДВК вже обробив 75% бюлетенів - це 40 014 голосів. Перемагає Олександр Третяк із відривом в 992 голоси: за Віктора Шакирзяна - 47,76% (19 110 голосів), за Олександра Третяка - 50,24% (20 102), повідомляє місцеве видання 0362.
Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.