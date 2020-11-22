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Екзитпол НикВести: На виборах мера Миколаєва перемагає Сєнкевич. ІНФОГРАФІКА

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На виборах мера перемагає чинний міський голова Олександр Сєнкевич із результатом 61,6%.

Про це свідчать результати екзитполу, результати якого були оголошені в прямому ефірі політичного ток-шоу "Битва за місто" на НикВести, інформує Цензор.НЕТ.

Кандидат в мери від "Опозиційною платформи - За життя" Владислав Чайка набирає 38,4%.

Екзитпол НикВести: На виборах мера Миколаєва перемагає Сєнкевич 01

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Опитування проводилося сьогодні, 22 листопада, протягом дня за вибіркою серед виборців, крок 8 (опитували кожну 8 людину). Вибірка розрахована пропорційно кількості виборців у кожному районі Миколаєва. Кількість дільниць, на яких працювали інтерв'юери була, визначена пропорційно кількості виборців у кожному районі міста. Опитування проводилося на 28 великих дільницях (понад 2000 виборців на кожній), всього опитано 2048 респондентів, похибка становить не більше 2,99%.

Нагадаємо, в 11 містах України 22 листопада відбулися повторні вибори. Мерів вибирали, зокрема, в Дніпрі, Львові, Ужгороді та Миколаєві.

Топ коментарі

  • Влад Тараненко
    Урра, спасибо всем горожанинам, мы сделали совкодрочеров сегодня (по опросу за чайку категория 60+ проголосовала за чайку, все остальные за Сеньку). Сенька не идеальный, но при нем город стал возрождаться от советского упадка, который здесь устраивали рыги 25 лет, новенькие остановки, плитка по всему проспекту, Надежда как преобразилась, даже та же самая серая площадь, Сенька привносит частичку Европы нам в город, теперь Николаев все меньше ассоциируется с совком, и будет дальше от него отдаляться, сегодня была победа светлых сил над тьмой
  • IN UA 7395a7cc
    Николаевцы отшили прокремлевского кандидата от ОПЗЖ и выбрали мера от Пропозиции.
    И это очень хорошо, на фоне пророссйского шабаша в Харькове и Одессе
  • Андрей Левый1
    Николаев это светлое пятно выборов 2 тура по Украине
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