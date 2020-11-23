89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ. ФОТОрепортаж

Співробітники Держпродспоживслужби спільно з поліцією Києва в неділю, 22 листопада, склали 44 адмінпротоколи на заклади за порушення карантину вихідного дня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства, порушення фіксували в ТРЦ, ресторанах і навіть у театрі.

Лідером виявився ресторан Villa Riviera на Дніпровській набережній. Заклад тричі ловили на порушенні карантинних правил. На нього складено протокол за ст. 44-3 КУпАП, а заклад закрито. Також двічі порушував ресторан Mister Cat на Оболонському проспекті, 26. Поліція щодо керівництва Villa Riviera і Mister Cat відкрила кримінальну справу за статтею про порушення санітарних норм (ст. 325).

Порушення також зафіксували в закладах Brugge і Bestie. Інші порушення були виявлені в торгових точках.





В суботу 21 листопада порушення фіксували в торгово-розважальних центрах "Меридіан" та "Піраміда". Також співробітники Держпродспоживслужби виявили прийом відвідувачів у дитячому театрі-студії "Колесо", розташованому на Андріївському узвозі.

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Загалом за 21 листопада було складено 45 адмінпротоколів.

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