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Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський. ФОТО (оновлено)

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Одна з доріг у Луганській області, яку не так давно капітально відремонтували, знову стала непридатною.

Про це розповів журналіст і представник України в ТКГ Денис Казанський у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про трасу, що з'єднує прифронтові Щастя і Станицю Луганську. Її ремонт було проведено в 2019 році.

"Верхній шар асфальту вже убитий важкими вантажівками і зрізаний. Цікаво, хто буде за це платити? І чи понесе хтось відповідальність за викинуті на вітер гроші платників податків?" - запитує журналіст.

Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський 01

Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський 02

Пізніше Казанський написав, що дорогу "знищили" перевантажені фури компанії "ОНУР".

"Навів довідки. Виявляється, влітку цією дорогою їздили перевантажені щебенем ваговози фірми "ОНУР", яка займається саме будівництвом доріг. У результаті асфальт деформувався і його зрізали. Збитки на десятки мільйонів гривень", - повідомив журналіст.

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Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський 03

Відремонтована минулого року дорога на Щастя вже стала непридатною, - Казанський 04

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Топ коментарі

  • Artem Oskorbin
    Вот так выглядит "Большое строительство" в натуре...
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Пилорама бюджетних коштів працює !!))
  • Люцифер
    Ну почему сразу на ветер???
    Из срезанного асфальта делается прекрасное средство от ковидлы.
    Инициаторам большой стройки помогло.
    Отремонтированная в прошлом году дорога на Счастье уже пришла в негодность, - Казанский - Цензор.НЕТ 5539
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