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На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і "травичкою", - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Вчора не вдалося перетнути кордон з України в Росію громадянину Італії з підозрілими грибами і "травичкою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Чоловік прибув у пункт пропуску "Бачівськ" автомобілем марки "Land Rover". Під час прикордонно-митного оформлення натренований на пошук наркотиків прикордонний пес допоміг знайти в авто іноземця підозрілі предмети.

Ретельно перевіривши сумку водія та транспортний засіб прикордонники спільно з митниками виявили ємність з 10 г речовини рослинного походження – ймовірно марихуани та пластину, можливо з психотропною речовиною. Крім того, було знайдено ще й ємність зі 100 г сушених грибів, які, скоріш за все, містять галюциногенні (психоделічні) речовини.

На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і травичкою, - Держприкордонслужба 01

На кордоні італієць пояснював, що не знає звідки ці речі взялися. Він висловив підозру, що можливо хтось залишив гриби та "травичку" в його авто під час однієї вечірки, яку він нещодавно відвідував.

Цей факт перевірятимуть співробітники Нацполіції, яким передали 52-річного іноземця для прийняття відповідного правового рішення.

Виявлені речовини вилучено для проведення експертизи.

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На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і травичкою, - Держприкордонслужба 02
На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і травичкою, - Держприкордонслужба 03
На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і травичкою, - Держприкордонслужба 04
На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і травичкою, - Держприкордонслужба 05
На кордоні з РФ затримали італійця з підозрілими грибами і травичкою, - Держприкордонслужба 06

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