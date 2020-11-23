На Харківщині поліція склала 87 протоколів за порушення "карантину вихідного дня". ФОТО

На території Харківської області за минулі вихідні співробітники поліції склали 87 протоколів за порушення обмежень "карантину вихідного дня".

Про це повідомляє відділ комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники поліції перевірили 627 ресторанів і кафе, 134 ринки, 440 магазинів, 105 перевізників, 19 гуртожитків, 170 місць відпочинку та 86 інших об'єктів ... Виявлено 104 правопорушення, за якими складено 87 адміністративних протоколів за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За іншими фактами проводяться перевірки", - повідомляє поліція.

Зазначається, що для забезпечення карантинних заходів на території Харкова та області щодня залучається приблизно 1300 правоохоронців.

Кількість порушень карантинних обмежень, зафіксована в минулі вихідні, менша, ніж у попередні. Тоді в харківську поліцію надійшло 116 повідомлень про карантинні порушення, щодо 100 з них було складено адмінпротоколи.









Також дивіться: 89 протоколів про порушення карантину складено на вихідних у Києві: відзначилися ресторани і ТРЦ. ФОТОрепортаж