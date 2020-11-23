Правоохоронці знову прийшли з перевіркою в музей Революції Гідності. ФОТО
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У Національному музеї Революції Гідності заявляють, що правоохоронці 23 листопада прийшли до них з новою перевіркою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву музею.
"А в нас нова перевірка. Кажуть, "експертиза будівництва музею"! Не меморіалу, якого стосується слідство, а музею, навіть проєктування якого не розпочиналося. Можемо підказати слідчим, де предмет їхнього інтересу, але не будемо заважати демонструвати свою "професійність"", - повідомляє пресслужба музею.
Нагадаємо, правоохоронці вранці 19 листопада провели обшуки в Музеї Революції Гідності. Пізніше в СБУ повідомили, що керівництво Музею Революції Гідності підозрюють у розкраданні 111 млн грн бюджетних коштів.