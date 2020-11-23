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Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю. ФОТОрепортаж

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Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю. ФОТОрепортаж
Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський у ході візиту зону проведення операції Об'єднаних сил заявив, що наявне озброєння і військова техніка (ОВТ) потребують оновлення.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"З метою оцінки реальної ситуації з озброєнням та військовою технікою (ОВТ), якою боронять наші захисники Україну від російської агресії, здійснив робочу поїздку до зони проведення Операції об’єднаних сил... Слід наголосити, що наявний парк ОВТ потребує оновлення, як шляхом модернізації, так і наповненням новими зразками, які відповідатимуть сучасним викликам та загрозам, способам та методам ведення війни", - зазначив Уруський.

Він підкреслив, що для цього необхідно робити рішучі кроки з розвитку власного науково-технічного і промислового потенціалу.

Також міністр додав, що під час візиту отримав конкретне уявлення про те, чого потребують українські війська, що сьогодні потрібно від підприємств оборонної промисловості України, і куди рухатися виробникам у процесі забезпечення військ комплектуючими і озброєнням.

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Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 01
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 02
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 03
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 04
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 05
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 06
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 07
Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 08

Уруський відвідав зону ООС: Військова техніка потребує оновлення, куди рухатися виробникам тепер знаю 09

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Зелена пліснява має рухатись в одному напрямку-Нах... з України !!!))
  • Василий Твардовский
    А до цього нікому було сказати йому про справжній стан речей?............ Уруский посетил зону ООС: Военная техника нуждается в обновлении, куда двигаться производителям теперь знаю - Цензор.НЕТ 4905
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Хороший понт ,дорожче грошей!!!)))
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