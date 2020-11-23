У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони почало закуповувати для потреб ЗСУ спеціальні автомобілі для підвезення води. При їх розробці врахований досвід використання подібних автомобілів під час проведення АТО.

Про це повідомив заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Дмитро Наумчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"Наразі засобами підвозу води і продовольства ми укомплектовані не в повному обсязі. Нашим Центральним управлінням впродовж 2018-2020 років проведено відповідну роботу і, як наслідок, Міністерством оборони України допущено до експлуатації нову 6-кубову автоцистерну (АЦПВ 6.0. – Ред.) для води на базі автомобіля МАЗ.

Проаналізувавши застосування підрозділів забезпечення в ООС (АТО) ми виробили інноваційний підхід щодо такої автоцистерни. Вона виготовлена з пропілену, а діжка має кубічну форму. На початку війни було дуже багато підбито автомобілів для підвозу води – вони схожі на паливозаправники за формою, тому їх противник передусім намагався знищити. Нова автоцистерна формою більше схожа на машину для перевезення майна чи продовольства. За державним оборонним замовленням торік у війська поставлено 6 таких автоцистерн, і в цьому році ще 6", – зазначив Дмитро Наумчик.

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За його словами, триває розробка нових зразків технічних засобів підвозу продовольства та води – таких, як автомобіль-фургон рефрижератор та двовісний причіп-склад ПС-4у із двома відділеннями: холодильним і для зберігання провізії. Вже підписано відповідні спільні рішення та вироблені тактико-технічні завдання. Спочатку такими причепами забезпечуватимуть підрозділи, що виконують завдання в ООС.

"У 2021 році заплановано закупівлю наступної партії автоцистерн АЦПВ 6.0, дослідного зразка ПС-4у та продовження державних випробувань автомобіля-фургона рефрижератора", – додав Наумчик.