У ЗСУ почали поставляти нові автоцистерни для підвозу води, розроблені з урахуванням досвіду АТО, - Міноборони. ФОТО
Про це повідомив заступник начальника Центрального управління продовольчого забезпечення Тилу Командування Сил логістики ЗСУ полковник Дмитро Наумчик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
"Наразі засобами підвозу води і продовольства ми укомплектовані не в повному обсязі. Нашим Центральним управлінням впродовж 2018-2020 років проведено відповідну роботу і, як наслідок, Міністерством оборони України допущено до експлуатації нову 6-кубову автоцистерну (АЦПВ 6.0. – Ред.) для води на базі автомобіля МАЗ.
Проаналізувавши застосування підрозділів забезпечення в ООС (АТО) ми виробили інноваційний підхід щодо такої автоцистерни. Вона виготовлена з пропілену, а діжка має кубічну форму. На початку війни було дуже багато підбито автомобілів для підвозу води – вони схожі на паливозаправники за формою, тому їх противник передусім намагався знищити. Нова автоцистерна формою більше схожа на машину для перевезення майна чи продовольства. За державним оборонним замовленням торік у війська поставлено 6 таких автоцистерн, і в цьому році ще 6", – зазначив Дмитро Наумчик.
За його словами, триває розробка нових зразків технічних засобів підвозу продовольства та води – таких, як автомобіль-фургон рефрижератор та двовісний причіп-склад ПС-4у із двома відділеннями: холодильним і для зберігання провізії. Вже підписано відповідні спільні рішення та вироблені тактико-технічні завдання. Спочатку такими причепами забезпечуватимуть підрозділи, що виконують завдання в ООС.
"У 2021 році заплановано закупівлю наступної партії автоцистерн АЦПВ 6.0, дослідного зразка ПС-4у та продовження державних випробувань автомобіля-фургона рефрижератора", – додав Наумчик.