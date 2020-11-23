Алкоголь, молитва, регулярний секс: українці розповіли, як підвищують імунітет на тлі COVID-19. ІНФОГРАФІКА
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на результати опитування, опубліковані Open Mind Foundation.
56,9% жителів міст, які взяли участь в опитуванні, відповіли, що економічно постраждали від коронакризи. Фінансово легше переживають кризу жителі села, а у 7,7% користувачів інтернету, які живуть в українських селах, доходи навіть збільшилися.
54,3% респондентів сказали, що в їхній родині стало менше грошей від початку пандемії, з них у 23,9% сума грошей у сім'ї "значно зменшилася".
Ситуація щодо кількості захворювань така: 19,4% респондентів відповіли, що вже перехворіли на коронавірус, а 80,4% відповіли, що не хворіли. При перерахунку результатів відповідно до масштабів країни, кількість тих, хто перехворів, може становити понад 3 мільйони українців.
Майже 12,1% респондентів повідомили, що знають людей, які померли після того, як захворіли на COVID-19.
Щоб захиститися від вірусу 60,4% респондентів приймають вітаміни, більше половини (51%) намагаються правильно харчуватися, майже третина - займаються спортом (29,9%) і багато сплять (33,4%).
Цікаво, що жінки частіше приймають вітаміни, а чоловіки - від початку пандемії більше сплять. Що стосується різних поколінь - молодь рідше правильно харчується, порівняно зі старшим поколінням, і, що здивувало дослідників, майже вдвічі рідше займається спортом.
Соціологічне дослідження щодо ситуації з COVID-19 на території України проводилося 12-13 листопада 2020 року. В опитуванні взяли участь 15 004 користувачі проєкту замовника Савіка Шустера E-democracy ("Електронна демократія") і 400 респондентів інтернет-панелі виконавця - Liberty report.