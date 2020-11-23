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Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана. ФОТОрепортаж

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Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН у ДР Конго забезпечили висадку групи вулканологів на кратер діючого вулкана Ньямлагіра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Генштабу ЗСУ.

Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана 01

Періодичне ретельне вивчення вулкана з проведенням тестів і аналізів дозволяє передбачити наступне виверження, а також знизити можливі ризики для місцевого населення.

Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана 02
Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана 03

"На висоті понад три тисячі метрів екіпаж вертольота Мі-8 зіткнувся з низкою труднощів. Посадку на крихку поверхню кратера ускладнювали погодні умови. Хмарний покрив над вулканом помітно збільшувався, а швидкість пориву вітру становила 90 км/год", - повідомив командир вертолітного загону полковник Сергій Ващенко. За його словами, існував значний ризик, адже пласти застиглої вулканічної лави досить крихкі і могли провалитися під масою вертольота.

Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана 04

Українські вертолітники з миротворчої місії в ДР Конго забезпечили висадку вчених у кратер діючого вулкана 05

Після закінчення проведених вулканологами досліджень, екіпаж Мі-8 успішно повернувся в базовий табір Місії ООН.

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Топ коментарі

  • Alex Lodje
    Он их на цепи спускал:
    Украинские вертолетчики из миротворческой миссии в Конго обеспечили высадку ученых в кратер действующего вулкана - Цензор.НЕТ 9826
  • Oleksiy Burkovskyy f4da03d1
    Вечная память смелым учёным.
  • Злий Грицько
    Так это ж ты в бой рвешься. Я за разумное решение любого вопроса с минимальным риском и минимальными потерями. Ложить головы лучших парней за прокацапленное население которое всегда держит дулю в сторону Украины думаю не логично. Сами приползут и попросятся обратно когда нажрутся руЗЗЬГАва мира от пуза.
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