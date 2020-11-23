Новини Фото • Агресія Росії проти України, Хабарники

На Київщині голову військово-лікарської комісії військкомату затримано на хабарі 1 тис. дол., - прокуратура. ФОТО

3 33612
Голову військово-лікарської комісії одного з об'єднаних міських військових комісаріатів Київської області затримано під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

На Київщині голову військово-лікарської комісії військкомату затримано на хабарі 1 тис. дол., - прокуратура 01

Встановлено, що голова ВВК вимагав у громадянина України хабар у розмірі 1 000 доларів за визнання непридатним до проходження військової служби.

23 листопада голова комісії отримав зазначену суму хабаря, після чого був затриманий правоохоронцями в порядку ст. 208 КПК України.

На Київщині голову військово-лікарської комісії військкомату затримано на хабарі 1 тис. дол., - прокуратура 02

Читайте також: Співробітника військкомату на Хмельниччині затримано на хабарі 1,1 тис. дол., - військова прокуратура. ФОТО

На Київщині голову військово-лікарської комісії військкомату затримано на хабарі 1 тис. дол., - прокуратура 03

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Топ коментарі

  • ПанСан
    От такого удара коррупция не скоро придёт в себя.
  • 5 копійок
    Зеля знов хотів відкосити від призову?
  • Юрий Вингорский
    не делайте глупых новостей. если все знают что нач. полиц. военком, гаишник, следак, моломальский чинушка итд не говоря уже за более высоких чиновников живут за счет взяток и откатов. то новость о их поимке людей не интересует. людей интересуют приговоры, посадки и конфискация, чего к сожалению нет. не заси...айте попусту мозги.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини