Двоє громадян України загинули в ДТП у Польщі. ФОТО

У Лодзінському воєводстві Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112.

Трагедія сталася в суботу, 21 листопада, близько 11:00 на 396-му кілометрі траси S-8 в сторону Варшави. Автомобіль, в якому їхали чоловіки, з'їхав з дороги і перекинувся. Наразі невідомо, чому це сталося.

"Внаслідок аварії 39-річний водій Mercedes помер на місці. На жаль, попри зусилля медиків, життя 38-річного пасажира не вдалося врятувати", - сказано в повідомленні польської поліції.

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