Унаслідок ДТП на Черкащині легковик затиснуло між двома вантажівками, загинули дві людини, - ДСНС. ФОТО
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24 листопада на автодорозі Стрий-Кропивницький-Знам'янка, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої між двома вантажівками затиснуло легковий автомобіль Daewoo Lanos.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Унаслідок події загинули 2 людини - пасажири легковика.
Рятувальники провели роботи з деблокування тіл загиблих з пошкодженої машини. Наразі встановлюється кількість осіб, які перебували в легковому автомобілі.