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Унаслідок ДТП на Черкащині легковик затиснуло між двома вантажівками, загинули дві людини, - ДСНС. ФОТО

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24 листопада на автодорозі Стрий-Кропивницький-Знам'янка, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої між двома вантажівками затиснуло легковий автомобіль Daewoo Lanos.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Унаслідок події загинули 2 людини - пасажири легковика.

Рятувальники провели роботи з деблокування тіл загиблих з пошкодженої машини. Наразі встановлюється кількість осіб, які перебували в легковому автомобілі.

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Унаслідок ДТП на Черкащині легковик затиснуло між двома вантажівками, загинули дві людини, - ДСНС 01
Унаслідок ДТП на Черкащині легковик затиснуло між двома вантажівками, загинули дві людини, - ДСНС 02

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Топ коментарі

  • Иван Пупкин 2c075116
    Уроды на грузовых в шашки играют по трассам.
  • Артм Воронцов
    жесть то какая ....
    теперь уже не редкость увидеть на дороге в третем-четвёртом ряду бетономешалку или зерновоз с похмелюги или под феном спешащий на базу..... полиции похер.....
  • Стрелок
    в автошколе приучили к двум вещам по такой ситуации
    1. минимум раз в несколько секунд контролировать заднюю полусферу на предмет опасностей (зеркала)
    2. никогда не прижиматься к впереди идущему грузовому (да и легковому) транспорту. особенно на трассе
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