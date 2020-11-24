Новини Фото • Коронавірус і карантин

Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові. ФОТОрепортаж

13 68740
У Харкові з 6-го поверху будівлі Держпрому випала 52-річна жінка. Від травм вона загинула на місці.

Про це повідомляє "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Тіло жінки 23 листопада виявили працівники установи.

За попередніми даними, загибла жінка працювала в управлінні Пенсійного фонду на шостому поверсі. Як повідомляє місцевий канал "Подія", раніше вона перехворіла на коронавірус.

Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові 01

"Поліцейські провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків. 52-річна жінка випала з вікна на шостому поверсі", - повідомила прессекретарка Харківської поліції Олена Баранник.

Слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".

Також читайте: У столичній лікарні наклала на себе руки пенсіонерка, яка лікувалася від коронавірусу

Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові 02
Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові 03
Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові 04

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ярослав Викторович
    Вчера меня обсчитали на кассе, и подозреваю, что это связано с коронавирусом. А что творится с парковками у нас в городе... коронавирус заставляет людей парковаться в неположенных местах. Есть еще теория о связи коронавируса и порно, но я пока придумывал, 3 раза дрочил.
  • Евгеньевич Євгенович
    Майстри клікабельного заголовку остаточно знищать професію журналіста і створять професію журношлюхи, що лише ********* рекламодавцю.
  • Шрек Баблокат
    может и Зеленский с Ермаком тоже выпрыгнут из окна?!..
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини