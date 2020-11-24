ОПЗЖ зібрала проплачений мітинг "проти зовнішнього управління" під посольством США в Києві. ВІДЕО+ФОТО

Поліція і Нацгвардія від ранку оточили периметр посольства США в Києві у зв'язку з інформацією про проведення там мітингу. Як з’ясувалося, організатором заходу є "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.

"Із самого ранку на вулиці, прилеглі до вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4, де міститься Посольство США в Україні, прибула колона техніки військовослужбовців Нацгвардії. У будівлі американського посольства чергують поліцейські, нацгвардійці, поліція діалогу, вибухотехніки", - повідомляє "Главком".

В цей же час, за інформацією "Киев. В городе" недалеко від посольства, біля входу в парк "Нивки" біля станції метро "Берестейська", було помічено безліч людей.

У пресслужбі поліції Шевченківського виданню повідомили, що акція, запланована під посольством США, пройде сьогодні, 24 листопада, з 11:00 до 13:00. Брати участь у ній має близько 1,5 тисяч осіб. Оскільки організатори повідомили про неї офіційно, правоохоронці були в курсі і завчасно стягнули сили в місце її проведення. При цьому про тему і причини "мирного протесту" інформація в поліцію не надходила.





Також читайте: Депутати з ОПЗЖ подали на мене заяву в СБУ, за "погрози державним діячам", - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Також стало відомо, що в понеділок, 23 листопада, в соцмережах наймали людей для участі в акції з 11:00 до 13:00. Згідно з оголошенням, потрібні були хлопці і дівчата від 14 років. За роботу обіцяли заплатити 60 грн за годину.

На цей момент відомо, що замість молоді на мітинг зібралися переважно люди пенсійного віку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса. ФОТО

Як повідомляє Telegram-канал "Політика країни", мітинг організували представники ОПЗЖ. Суть його в протесті проти зовнішнього управління Україною з боку США. Під посольством вже пройшов перформанс, в якому людина в масці Джорджа Сороса накидає ласо на дівчину в українському народному вбранні.