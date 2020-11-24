Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка. ВІДЕО+ФОТО

Медики лікарні швидкої медичної допомоги в Мінську на знак солідарності зі своїм заарештованим колегою Артемом Сорокіним провели акцію "0 проміле", ставши руками до стінки.

Про це повідомляє "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.

Затриманий лікар лікарні швидкої допомоги Артем Сорокін спростував слова влади про те, що активіст Роман Бондаренко був у нетверезому стані під час бійки на "Площі змін". Зараз медик перебуває в СІЗО КДБ.

Лікарі стали до стінки, піднявши руки з аркушами "0 проміле", на знак протесту проти кримінального переслідування свого колеги.

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Слідом за медиками з ЛШМД вишикувалися в коридорі з табличками "0 проміле" співробітники видання TUT.BY.

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Вже п'яту добу в СІЗО КДБ перебуває також і журналістка TUT.BY Катерина Борисевич. Разом з лікарем Артемом Сорокіним вони є підозрюваними у ч. 3. ст. 178 - "розголошення лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".

На TUT.BY був опублікований документ, який свідчить про те, що в крові побитого і померлого Романа Бондаренка не було алкоголю. СК і Олександр Лукашенко заявляли, що Роман був п'яний. При цьому за побиття Романа Бондаренка ніхто не затриманий, більш того - навіть не порушено кримінальну справу.

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Нагадаємо, 11 листопада мінчанин Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню.