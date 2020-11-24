Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка. ВІДЕО+ФОТО
Про це повідомляє "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.
Затриманий лікар лікарні швидкої допомоги Артем Сорокін спростував слова влади про те, що активіст Роман Бондаренко був у нетверезому стані під час бійки на "Площі змін". Зараз медик перебуває в СІЗО КДБ.
Лікарі стали до стінки, піднявши руки з аркушами "0 проміле", на знак протесту проти кримінального переслідування свого колеги.
Вже п'яту добу в СІЗО КДБ перебуває також і журналістка TUT.BY Катерина Борисевич. Разом з лікарем Артемом Сорокіним вони є підозрюваними у ч. 3. ст. 178 - "розголошення лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".
На TUT.BY був опублікований документ, який свідчить про те, що в крові побитого і померлого Романа Бондаренка не було алкоголю. СК і Олександр Лукашенко заявляли, що Роман був п'яний. При цьому за побиття Романа Бондаренка ніхто не затриманий, більш того - навіть не порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, 11 листопада мінчанин Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню.