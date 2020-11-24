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Фалос і зірка: у Новосибірську заливають новорічний каток незвичної форми. ФОТО

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Фалос і зірка: у Новосибірську заливають новорічний каток незвичної форми. ФОТО
У Новосибірську другий рік поспіль розміщують на головній площі каток, схожий на чоловічий статевий орган.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, проєктом макету  в Facebook поділилася віцемерка міста Ганна Терешкова.

Вона зазначила, що в цьому році святкування в місті відбудуться "нетипово".

На Терешкову вже скаржилися в поліцію через каток схожої форми в 2019 році. Тоді чиновниця, щоб відбутися жартами на претензії місцевих жителів про дивну схожість катка з пенісом, заявила: "Справжнє мистецтво має збуджувати".

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Очевидно, Новий рік-2021 Новосибірськ зустріне за такою само схемою, оскільки каток провокаційний: кути ще більше округлили, проте обриси, над якими хихотіла країна, нікуди не поділи.

Одна зі сторін катка виходить, згідно з планом, на міську ялинку з великою червоною зіркою.

Фалос і зірка: у Новосибірську заливають новорічний каток незвичної форми 01

Скриншот з презентаційного ролика.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Какая страна такой и каток. А заливать им надо было материалом якутского скульптора.
  • Fjall_Raven
    чиста из уважения и почитания ***** ))
  • IN UA 7395a7cc
    ***** с клюшкой обязательно должен опробовать **********
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