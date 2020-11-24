Ексснайпера "ЛНР" затримали в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила колишнього учасника терористичної організації "ЛНР", який воював проти сил антитерористичної операції на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що у 2015 році мешканець Харкова вступив до лав незаконного збройного формування і був призначений "командиром відділення 6 окремого мотострілкового козачого полку імені Платова". Потім за власним бажанням перевівся до розвідувальної роти, пройшов спеціальну снайперську підготовку й отримав посаду "розвідник-снайпер". З серпня 2015 до липня 2016 року складі диверсійних груп він виконував завдання уздовж лінії зіткнення. У складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцям Збройних Сил України в районі міста Золоте.

Звільнившись зі "служби" у бойовиків, зловмисник повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти у поле зору правоохоронців.

Колишньому бойовику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у не передбачених законом збройних формуваннях.

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