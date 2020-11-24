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Ексснайпера "ЛНР" затримали в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України викрила колишнього учасника терористичної організації "ЛНР", який воював проти сил антитерористичної операції на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що у 2015 році мешканець Харкова вступив до лав незаконного збройного формування і був призначений "командиром відділення 6 окремого мотострілкового козачого полку імені Платова". Потім за власним бажанням перевівся до розвідувальної роти, пройшов спеціальну снайперську підготовку й отримав посаду "розвідник-снайпер". З серпня 2015 до липня 2016 року складі диверсійних груп він виконував завдання уздовж лінії зіткнення. У складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцям Збройних Сил України в районі міста Золоте.

Звільнившись зі "служби" у бойовиків, зловмисник повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти у поле зору правоохоронців.

Колишньому бойовику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у не передбачених законом збройних формуваннях.

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Ексснайпера ЛНР затримали в Харкові, - СБУ 01
Ексснайпера ЛНР затримали в Харкові, - СБУ 02
Ексснайпера ЛНР затримали в Харкові, - СБУ 03

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Топ коментарі

  • дмитрий иванов 527db324
    Всё логично с позиции "русского мира" - сначала убивал украинцев, а потом к ним же и жить-работать приехал, не в Хабаровск и Воркуту же ломиться. Как там Правый сектор и "запрет" на русский язык не помешали этому карлику-снайперу проживать в Харькове?... Экс-снайпер "ЛНР" задержан в Харькове, - СБУ - Цензор.НЕТ 6856
  • Igor L
    Не здивуюсь що це колишній правоохоронець який навчений за гроші української держави. І там таких сепаров-ментов та СБУшників хоч греблю гати.
  • mrSmith
    Это тоже на блокпосту стояло и проверяло документы (дистанционно, с 600-800 метров)
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