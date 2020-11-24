Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, протиправну діяльність голови селищної ради викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Донецькій області, слідчі слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.
"За сприяння в перемозі у тендері на виконання ремонтних робіт із подальшим підписанням договорів та актів про виконання підприємці повинні були платити 10 відсотків "відкату" від суми договору", - уточнюють у поліції.
24 листопада поліцейські затримали голову селищної ради відразу після одержання 80 тисяч гривень - другої частини хабаря.
Раніше було задокументовано факт отримання 20 тисяч гривень, які мали стати гарантією підписання необхідної документації і подальшої безперешкодної оплати проведених робіт із капітального ремонту закладу дошкільної освіти.
Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні їй підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.