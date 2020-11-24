У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" відбулося інструкторсько-методичне заняття з начальниками служб РАО, польових артилерійських складів військових частин, служб пожежної безпеки та командирами пожежних підрозділів військових частин щодо порядку утримання, організації охорони та оборони, а також заходів вибухопожежобезпеки польових артилерійських складів.
До заходу залучались також підрозділи Національної поліції України, Національної гвардії України та Військової служби правопорядку ЗС України, зі складу Об’єднаних сил.
Під час заняття були відпрацьовані питання відбиття нападу диверсійно-розвідувальної групи і дії приданого підрозділу ППО при виявленні безпілотного літального апарату. Після цього військові пожежники однієї з механізованих бригад спільно з підрозділами ДСНС провели тренування з ліквідації вогнища займання.