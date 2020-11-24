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У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади. ФОТОрепортаж

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В Об'єднаних силах провели тренування з відбиття умовної атаки на польові артилерійські склади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 01

В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" відбулося інструкторсько-методичне заняття з начальниками служб РАО, польових артилерійських складів військових частин, служб пожежної безпеки та командирами пожежних підрозділів військових частин щодо порядку утримання, організації охорони та оборони, а також заходів вибухопожежобезпеки польових артилерійських складів.

У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 02
У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 03

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У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 04

До заходу залучались також підрозділи Національної поліції України, Національної гвардії України та Військової служби правопорядку ЗС України, зі складу Об’єднаних сил.

Під час заняття були відпрацьовані питання відбиття нападу диверсійно-розвідувальної групи і дії приданого підрозділу ППО при виявленні безпілотного літального апарату. Після цього військові пожежники однієї з механізованих бригад спільно з підрозділами ДСНС провели тренування з ліквідації вогнища займання.

У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 05

У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 06

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У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 07

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Топ коментарі

  • Igor L
    Я побачив там БРДМ без протукумулятивного екрану, це просто смішно! Один РПГ і від цього БРДМ нічого не лишиться. Навіщо такі смішні навчання? Де справжня бронетехніка?
  • Agent Skuns
    Это диагноз. Очередная тупая и примитивная показуха а ля совок украинского пошиба обр. 2020 - слоники бегут, едут на БРДМ (куда?), катают пожарные рукава, "тушат" кирпичную стену, старший указует, как "тушить"... А как же главное - борьба с "путинскими" дронами? Не продемонстрирована "работа" "присланного подразделения ПВО". Надо полагать, это что-то секретное, скрытое от глаз. Расчёт ржавого ДШКМ на станке? Или нерабочая и некомплектная ЗУ-23?
  • Шрек Баблокат
    так Гриценко все продал.. ты что не знал?!
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