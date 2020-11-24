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Схему отримання хабарів за видачу посвідчення судноводія блоковано в Держслужбі морського і річкового транспорту, - прокуратура. ФОТОрепортаж

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Столичні правоохоронці викрили схему вимагання та отримання хабарів при видачі посвідчень судноводіїв у Держслужбі морського і річкового транспорту України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м.Києва.

Схему отримання хабарів за видачу посвідчення судноводія блоковано в Держслужбі морського і річкового транспорту, - прокуратура 01

Згідно з матеріалами слідства, посадові особи Державної служби морського та річкового транспорту України, залучаючи до протиправної діяльності представників приватних компаній, які здійснюють діяльність з навчання судноводіїв маломірних суден, організували схему отримання хабарів за здачу іспитів і видачу посвідчень судноводія.

Згідно з розподілом ролей, співробітник школи при здійсненні набору в навчальні групи повідомляв слухачам, що здача іспитів і видача посвідчень судноводія маломірного судна відбуватиметься в Київській державній академії водного транспорту, але успішне складання іспитів можливе тільки при наданні хабаря посадовим особам Держслужби морського та річкового транспорту України. У разі відмови надавати хабар, іспит здати буде неможливо.

24 листопада під час передачі хабаря в розмірі 10 тис. грн затримано співробітницю школи, яка зобов'язувалася забезпечити за зазначені кошти безперешкодну здачу іспитів і видачу посвідчень судноводія маломірного судна.

Схему отримання хабарів за видачу посвідчення судноводія блоковано в Держслужбі морського і річкового транспорту, - прокуратура 02

Також, під час проведення невідкладного обшуку у старшого державного інспектора відділу ведення Суднової книги України Департаменту надання адміністративних послуг Морської адміністрації вилучено частину грошових коштів, які раніше передавалися співробітникам школи.

Схему отримання хабарів за видачу посвідчення судноводія блоковано в Держслужбі морського і річкового транспорту, - прокуратура 03

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Схему отримання хабарів за видачу посвідчення судноводія блоковано в Держслужбі морського і річкового транспорту, - прокуратура 04

Зараз вирішується питання про повідомлення підозри вищевказаним особам та обрання їм запобіжного заходу. Крім того, в рамках слідства перевіряється причетність до злочину інших осіб.

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Топ коментарі

  • Serg KS d9fae3d4
    Только стрелять всё другое не спасёт какая бы власть не была и пофиг порох или зе расстрел за подобное по китайски
  • Леонід Мефодовський
    Це зветься перерозподіл ринку...
    З того часу, як ********* почала «боротись з корупцією» вартість морських документів вирісла вдвічі, а може й більше...
    Скоро моряки почнуть оформляти документи за кордоном, хоч в тій Польщі, й ваші послуги просто не потрібні будуть...
    За що не беруться, трускавецькі фахівці - все ізгавняють...
  • aleks rezia
    Причем тут моряки)
    Это за получение прав управления маломерным судном (лодки), а цена на порядок дороже и получить сложнее, чем на авто)
    Вот и устроили черти кормушку
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