Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила іноземного пропагандиста, який намагався створити в Чернігові осередок агітаторів за агресивну війну.

За даними досудового слідства, громадянин однієї з пострадянських країн, який проживав в нашій державі, поширював через інтернет заклики до протиправних дій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. Зловмисник розміщував на власній інтернет-сторінці матеріали щодо нібито домінування так званої "слов’янської держави" над іншими народами. Також він поширював дискримінаційні статті, де принижувалась честь і гідність представників однієї з національних меншин.

Встановлено, що фігурант належав до одного з радикальних угруповань, яке було створено на території РФ.

Оперативники спецслужби задокументували, що агітатор займався активним пошуком на території регіону спільників та однодумців для залучення до пропагандистських заходів.

Під час обшуків за адресами проживання та автомобілі зловмисника співробітники СБУ виявили комп’ютерну техніку та документальні матеріали із доказами протиправної діяльності. Також вилучено вогнепальну зброю без відповідних дозвільних документів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

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У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 436 (пропаганда війни)Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності.

Перевіряється інформація про співробітництво фігуранта із спецслужбами РФ.

Заходи із викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.











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