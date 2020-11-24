У Житомирі підприємець намагався замовити вбивство біснес-партнера за 15 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Близько місяця тому поліцейські отримали оперативну інформацію про готування особливо тяжкого злочину - вбивства. За наявними відомостями, один із житомирських підприємців планував усунути свого партнера по бізнесу, замовивши його кілеру. Чоловік мав загинути у результаті нібито нещасного випадку. Після виконання замовлення замовник обіцяв сплатити виконавцю 15 тис. дол.
24 листопада правоохоронці затримали 41-річного жителя обласного центру після передачі ним завдатку для виконання замовлення.
Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення) КК України. Замовнику вбивства загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.