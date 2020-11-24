У Житомирі підприємець намагався замовити вбивство біснес-партнера за 15 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Житомирські поліцейські попередили замовне вбивство підприємця та затримали замовника

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Близько місяця тому поліцейські отримали оперативну інформацію про готування особливо тяжкого злочину - вбивства. За наявними відомостями, один із житомирських підприємців планував усунути свого партнера по бізнесу, замовивши його кілеру. Чоловік мав загинути у результаті нібито нещасного випадку. Після виконання замовлення замовник обіцяв сплатити виконавцю 15 тис. дол.

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24 листопада правоохоронці затримали 41-річного жителя обласного центру після передачі ним завдатку для виконання замовлення.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення) КК України. Замовнику вбивства загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.