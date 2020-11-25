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Журналісти знайшли коханку Путіна: Світлана Кривоногих - мультимільйонерка, у якої є дочка, схожа на президента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Російські журналісти виявили в Путіна коханку - мультимільйонерку Світлану Кривоногих. Вона є співвласницею банку "Росія" і має дочку, схожу на президента РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування "Проекту".

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Зазначається, що Світлана Кривоногих, яка народилася в бідній родині, в 90-х залишила пітерську комуналку і стала власницею найелітнішого житла, яке тільки може побажати петербуржець, а зараз, за ​​підрахунками "Проекту", родині Кривоногих належить житлової нерухомості в Петербурзі, Москві та Сочі майже на 1,1 млрд рублів. "Двоє сусідів по Гороховій на запитання про джерела несподіваного багатства Кривоногих згадали, що у Світлани в 90-х з'явився забезпечений чоловік. Один зі співрозмовників згадав, що це був "чиновник уряду Петербурга", інший – образливо і просто назвав його "папіком"", - йдеться в матеріалі.

Журналісти знайшли коханку Путіна: Світлана Кривоногих - мультимільйонерка, у якої є дочка, схожа на президента РФ 01

Комплекс на 2-й Березовій алеї - один з найелітніших у Петербурзі

На початку "нульових" вчорашня студентка входить у капітал відразу декількох компаній, серед яких вирізняється петербурзький банк "Росія", який швидко розвивається. Станом на початок 2019 року у Кривоногих було приблизно 2,8%, або майже 800 млн рублів, з огляду на ринкову вартість банку.

"Росія" - банк, що злетів за президента Путіна і завдяки йому. Створений ленінградськими партійними функціонерами наприкінці перебудови, до 2000 року він працював виключно на північному заході і відкрив офіс у столиці лише після обрання Путіна президентом. Потім банк став набухати від активів, які йому діставалися від належного державі "Газпрому".

Журналісти знайшли коханку Путіна: Світлана Кривоногих - мультимільйонерка, у якої є дочка, схожа на президента РФ 02

Світлана Кривоногих

Світлані Кривоногих також належить улюблений Путіним гірськолижний курорт "Ігора" на півночі Ленінградської області. У неї зараз - 75% у компанії "Озон", яка управляє "Ігорою", володіє землею під нею і її торговою маркою. У соратника Путіна Юрія Ковальчука з дружиною зараз - лише 25%, хоча саме належний йому банк був ключовим інвестором курорту, виручка якого в 2019 році перевищила пів мільярда рублів.

Журналісти знайшли коханку Путіна: Світлана Кривоногих - мультимільйонерка, у якої є дочка, схожа на президента РФ 03

Курорт "Ігора"

За підтримки "Росії" Кривоногих стала власницею із часткою у 75% ще одного об'єкта дозвілля - "Ленінград центру" прямо в Таврійському саду в Петербурзі.

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"Проекту" причину зльоту Кривоногих обізнані люди пояснили так: вона була близька з президентом Путіним. Їхнє знайомство почалося ще в 90-х, до обрання Путіна президентом, і продовжилося на початку нульових. Ближче до кінця минулого десятиліття ці відносини, за даними "Проекту", найімовірніше, завершилися. Двоє знайомих Путіна по 90-х на питання про Кривоногих відреагували багатозначно - не заперечуючи, що знають, про кого йдеться, вони категорично відмовилися розмовляти про неї: "Можливо, і чув [про Кривоногих], але говорити не стану" і "на цю тему я говорити не буду".

Причина такої таємничості може полягати в тому, що у Кривоногих є дочка, яка народилася 2003 року, в той момент, коли Путін починав підготовку до перших у своїй кар'єрі перевиборів. У копіях документів, з якими ознайомився "Проект", батька Єлизавети Кривоногих не вказано, відомо тільки її батькові - Володимирівна.

Уже кілька років Єлизавета живе під іншим прізвищем і веде акаунти в соціальних мережах під вигаданим ім'ям. Як видно з портретних знімків, які є в розпорядженні "Проекту", вона феноменально схожа на президента Росії. Такого ж висновку дійшов професор Хассан Угайл - директор центру візуального аналізу університету Бредфорда, Велика Британія. Проведений ним комп'ютерний аналіз показав, що схожість Путіна та молодшої Кривоногих - 70,44%, при тому, що схожість вище 75% означає, що на знімках – одна й та сама особа. "З цього можна зробити висновок про можливу спорідненість [між ними]", - йдеться у висновку, виконаному професором на замовлення редакції.

Журналісти знайшли коханку Путіна: Світлана Кривоногих - мультимільйонерка, у якої є дочка, схожа на президента РФ 04

Єлизавета Кривоногих

"Проект" не публікує портрет неповнолітньої дочки Кривоногих з етичних міркувань. Після того як Світлана Кривоногих отримала питання редакції, її дочка видалила зі свого аккаунта більшість знімків, на яких можна роздивитися її обличчя.

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Кривоногих допомагав і інший друг Путіна - віолончеліст, хрещений його доньки Марії і міноритарний акціонер банку "Росія" Сергій Ролдугін. З "Панамського досьє" відомо: в 2011 році пов'язана з віолончелістом фірма з Британських Віргінських островів переказала керуючій компанії "Ігори" дві позики на суму приблизно 200 млн рублів під суперпільговий відсоток 1% річних. На той момент власник основної частки в "Ігорі" був захований за анонімним кіпрським офшором, але, найімовірніше, він мав стосунок до Кривоногих. Справа в тому, що через цей же офшор Світлана стала власницею 37-метрової яхти Al'doga, яку щонайменше один раз бачили пришвартованою в яхт-клубі "Лагуна" Юрія Ковальчука на Ладозькому озері. Нині вартість такої яхти - приблизно $5,4 млн.

Усе майно і бізнес-активи сім'ї Кривоногих, виявлені "Проектом", можна оцінити в 7,7 млрд рублів, або приблизно $100 млн.

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Топ коментарі

  • Омерзительный
    Какая такая любовница? ***** - гомосек и педофил. Журналисты нашли любовницу Путина: Светлана Кривоногих - мультимиллионер и имеет дочь, похожую на президента РФ - Цензор.НЕТ 4252
  • Frol Fedoroff
    Любовница это операция "Прикрытие" Журналисты нашли любовницу Путина: Светлана Кривоногих - мультимиллионер и имеет дочь, похожую на президента РФ - Цензор.НЕТ 7572
  • Гыг с Вами
    та какая ему уже любовница после прививки Журналисты нашли любовницу Путина: Светлана Кривоногих - мультимиллионерша, у которой есть дочь, похожая на президента РФ - Цензор.НЕТ 8753.разве что из лесбиянок.

    Журналисты нашли любовницу Путина: Светлана Кривоногих - мультимиллионерша, у которой есть дочь, похожая на президента РФ - Цензор.НЕТ 7185
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