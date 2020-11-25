Автокран протаранив стрілою маршрутку в Одесі, постраждали 3 пасажири. ФОТО

Водій автокрану врізався ззаду в маршрутку, з якої виходили пасажири. Стріла розбила заднє скло і відірвала частину даху.

ДТП сталася вранці 25 листопада на вул. Середньофонтанській, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на одеське видання "Думська".

У результаті аварії зазнали травм двоє людей. Їх доставили в лікарню. Ще одна постраждала жінка від госпіталізації відмовилася.

На місці ДТП працює слідча група. Унаслідок аварії на Середньофонтанській утворився великий затор.

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