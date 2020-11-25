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Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині. ФОТОрепортаж

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У будівлі Горохівського психоневрологічного інтернату обвалилася стіна. Інцидент стався в ніч на 25 листопада, на щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські новини".

Як зазначила заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук, підрядник виконував роботи з укріплення однієї стіни, натомість вночі обвалилась інша.

Обвал стався в тій частині, де розміщені санвузли, на щастя, обійшлося без жертв.

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Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині 01
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині 02
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині 03
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині 04
Фото читача Цензор.НЕТ.

Топ коментарі

  • Welt Schmerz
    За компанію з пацієнтами ********* стіна...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    - стой псих... куда бежишь?
    - так стена ж рухнула )))
    Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 355

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  • Anatoliy A 006b9dda
    В Украине,благодаря мудрому,,нариду,, окончательно стерлись различия между ,,внутри психушки,, и действительностью на улице.
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